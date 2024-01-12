مبابي يشترط راتبا ضخما لقبول عرض ريال مدريد

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اشترط نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الحصول على راتب ضخم مقابل موافقته على الانتقال إلى أحد الأندية التي ترغب في ضمه.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، حيث بات على أعتاب الرحيل، وتربط تقارير صحفية بينه وبين العملاقين ريال مدريد وليفربول.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية يوم الجمعة، أن مبابي يتطلع لتقاضي راتب سنوي قيمته 64.5 مليون جنيه إسترليني إذا غادر سان جيرمان صيف العام الجاري.

وأضافت أن هذا الراتب يعني حصوله على 1.24 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو رقم ضخم للغاية.