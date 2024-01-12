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افتتاح كأس آسيا لكرة القدم

12
JANUARY
2024
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إنطلقت مساء اليوم النسخة ال 18 من كأس آسيا في كرة القدم في قطر، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حفل فني احتضنه ملعب لوسيل قبل المباراة الاولى بين قطر حاملة اللقب ولبنان.
 
وحمل حفل الافتتاح عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من القصص التاريخية القديمة التي تعكس التنوع الثقافي داخل القارة الصفراء. وتعود أصول هذه القصص إلى الهند، ونُقلت إلى العربية في العصر العباسي، وإلى الفارسية فيما بعد. 
 
وانشدت خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة كما شهد عروضا فنية وألعاب نارية.
وأدى الاستعراض الغنائي التمثيلي مجموعة من أبرز الفنانين القطريين والعرب.
وبموازاة الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس، منح حسن الهيدوس كابتن منتخب قطر أداء قسم البطولة لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط، حيث جرت العادة ان يتم ذلك عن طريق كابتن منتخب الدولة المضيفة.

وقال الهيدوس: "جرت العادة أن يقدم كابتن منتخب الدولة المضيفة قسم البطولة، لكني اليوم أستأذن صاحب السمو أمير البلاد بأن أمنح هذا الحق لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط".
 
يشارك في البطولة 24 منتخبا بينها 10 عربية وزعت على 6 مجموعات. يتاهل الاول والثاني من كل مجموعة الى ثمن النهائي بالاضافة الى افضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وهذه المرة الأولى تقام فيها مباريات كأس آسيا في ملاعب كأس العالم لكرة القدم، ذلك أن سبعة ملاعب استضافت مباريات قطر 2022 من بين الملاعب التسعة التي ستستضيف المباريات.
 
ويستضيف ملعب لوسيل، الذي شهد فوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بكأس العالم بعد نهائي مثير ضد فرنسا، بالاضافة الى المباراة الافتتاحية بين قطر حاملة اللقب ولبنان في وقت لاحق اليوم، المباراة النهائية في 10 شباط المقبل.
وأكملت قطر استعداداتها لاستضافة بطولة كأس آسيا في وقت قياسي بعد إعلانها الدولة المضيفة في تشرين الاول 2022 بعد انسحاب الصين بسبب القوانين الصارمة لوباء كوفيد فيها.
 
وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عشية انطلاق البطولة القارية: "منذ ما يزيد قليلا عن عام، استضافت قطر أعظم نسخة على الإطلاق من كأس العالم لكرة القدم، والآن أصبح المسرح مهيأ لأكبر بطولة لكأس آسيا على الإطلاق حتى الآن".
 
وتعتبر اليابان الفائزة باللقب أربع مرات (رقم قياسي) من اقوى المرشحين وتأتي بدرجة اقل من ناحية الترشحيات منتخبات كوريا الجنوبية وايران واوستراليا والسعودية.

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