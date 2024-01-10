رغم الفوز على أرسنال.. ليفربول يتلقى "ضربة موجعة"

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قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول، الثلاثاء، إن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وتعرض المدافع الدولي الإنجليزي (25 عاما)، والذي شارك في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لإصابة في الفوز 2-صفر على أرسنال في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد الماضي.

وقال ليندرز: "لقد بالغ ترينت في مد ركبته، لذا فهو يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي لركبته وسيحتاج إلى وقت للتعافي".

وأضاف: "نأمل أن يتعافى خلال 3 أسابيع، مع وجود العطلة الشتوية بين هذه الفترة".

وأمام ليفربول 11 يوما بين مباراة قبل نهائي كأس الرابطة، الأربعاء، ضد فولهام ومباراته القادمة في الدوري أمام بورنموث.

وأضاف ليندرز: "آمل أن يعود إلى نفس مستواه السابق، لأن هذا اللاعب كان حاسما في جميع المباريات وكان هو الذي يصنع لنا باستمرار من العمق ويمنح الفريق قدرا عاليا من المرونة، سنفتقده حقا".

وسجل ألكسندر-أرنولد، الذي يلعب أحيانا كلاعب وسط، هدفين وصنع ثلاثة في الدوري هذا الموسم.