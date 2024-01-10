تحذيرات برشلونة لجماهيره قبل كأس السوبر في السعودية

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أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا تضمن سلسلة تعليمات لجماهيره قبل السفر إلى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أوصت التعليمات بإظهار "الاحترام والحكمة في السلوك العام، وتجنب السلوك غير اللائق، وأي فعل ذي طبيعة جنسية، يمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية على الأجانب".

كما وجه النادي تعليمات لمجتمع الميم، موضحا أن "العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس وإظهار الدعم لمجتمع الميم، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكون سببا أيضا في عقوبات".

وحذر النادي الكتالوني الجماهير من المشروبات الكحولية والمخدرات والأطعمة المصنوعة من لحم الخنزير، المحظورة في السعودية، وشجع الجمهور على "احترام العادات وتجنب التجمعات العامة، وخصوصا الفعاليات الدينية".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي أوضح لجمهوره الراغب في السفر إلى السعودية لحضور المباريات، أن "المظاهرات والمسيرات.. أو أي أنشطة أخرى تعتبرها الحكومة مخالفة للقانون، هي محظورة، حيث تقوض السلم الاجتماعي".

كما شملت التعليمات "تحذيرات من الإرهاب"، وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالإرهاب... السعودية ومواطنو الدول الغربية، ومن بينهم إسبانيا، هم أهداف محتملة للمنظمات الإرهابية التي تعمل في البلاد وفي الدول المجاورة".

ولفت النادي إلى أن تلك التعليمات متماشية مع ما تعلنه وزارة الخارجية الإسبانية.

وتخوض أندية برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وأوساسونا، مباريات البطولة في السعودية، التي تنطلق الأربعاء القادم بديربي مدريد، ثم يتواجه برشلونة وأساسونا، الخميس القادم، ويلتقي الفائزان في النهائي، الأحد المقبل.

يذكر أن السعودية تستضيف البطولة للمرة الرابعة منذ تحويلها إلى نظام جديد، بمشاركة 4 فرق وليس مباراة بين بطلي الكأس والدوري.