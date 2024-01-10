living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذيرات برشلونة لجماهيره قبل كأس السوبر في السعودية

10
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا تضمن سلسلة تعليمات لجماهيره قبل السفر إلى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم.
 
وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أوصت التعليمات بإظهار "الاحترام والحكمة في السلوك العام، وتجنب السلوك غير اللائق، وأي فعل ذي طبيعة جنسية، يمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية على الأجانب".
 
كما وجه النادي تعليمات لمجتمع الميم، موضحا أن "العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس وإظهار الدعم لمجتمع الميم، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكون سببا أيضا في عقوبات".
 
وحذر النادي الكتالوني الجماهير من المشروبات الكحولية والمخدرات والأطعمة المصنوعة من لحم الخنزير، المحظورة في السعودية، وشجع الجمهور على "احترام العادات وتجنب التجمعات العامة، وخصوصا الفعاليات الدينية".
 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي أوضح لجمهوره الراغب في السفر إلى السعودية لحضور المباريات، أن "المظاهرات والمسيرات.. أو أي أنشطة أخرى تعتبرها الحكومة مخالفة للقانون، هي محظورة، حيث تقوض السلم الاجتماعي".
 
كما شملت التعليمات "تحذيرات من الإرهاب"، وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالإرهاب... السعودية ومواطنو الدول الغربية، ومن بينهم إسبانيا، هم أهداف محتملة للمنظمات الإرهابية التي تعمل في البلاد وفي الدول المجاورة".
 
ولفت النادي إلى أن تلك التعليمات متماشية مع ما تعلنه وزارة الخارجية الإسبانية.
 
وتخوض أندية برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وأوساسونا، مباريات البطولة في السعودية، التي تنطلق الأربعاء القادم بديربي مدريد، ثم يتواجه برشلونة وأساسونا، الخميس القادم، ويلتقي الفائزان في النهائي، الأحد المقبل.
 
يذكر أن السعودية تستضيف البطولة للمرة الرابعة منذ تحويلها إلى نظام جديد، بمشاركة 4 فرق وليس مباراة بين بطلي الكأس والدوري.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   