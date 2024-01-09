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تعرف على نتائج قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

9
JANUARY
2024
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أوقعت قرعة الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة قوية أمام مضيفه توتنهام، بينما يحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي.
 
ويحتل مانشستر سيتي، الذي لعب 19 لقاء، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام صاحب المركز الخامس، الذي خاض 20 مباراة.
 
أما أستون فيلا، فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر.
 
ويستضيف فولهام في الدور ذاته نيوكاسل، كما يستضيف شيفيلد يونايتد منافسه برايتون آند هوف ألبيون، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع يومي 27 و28 يناير الجاري.
 
ليفربول، متصدر الدوري والذي أطاح بأرسنال من الدور الثالث بالبطولة، فقد كان أوفر حظا في القرعة التي سحبت يوم الإثنين، حيث سيلتقي الفائز في إعادة مباراة الدور الثالث بين نوريتش سيتي وبريستول روفرز.
 
فريق الدرجة السادسة ميدستون يونايتد، والذي يعد أقل الفرق المستمرة في البطولة تصنيفا، سيحل ضيفا على فريق الدرجة الثانية إبسويتش تاون.
 
ويلتقي الفائز في إعادة مباراة الدور الثالث بين كريستال بالاس وإيفرتون مع لوتون تاون أو بولتون واندررز.
 
ويقابل مانشستر يونايتد، المتوج بلقب كأس الاتحاد 12 مرة، الذي تغلب 2-صفر على ويغان، مع الفائز من نيوبورت كاونتي وإيستلي.
 
وبالنسبة لفريق الدرجة الرابعة ريكسهام، المملوك لممثلي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكيلهيني والذي وصل إلى الدور الرابع في الموسم الماضي، فسيحل ضيفا على بلاكبيرن.
 
وفيما يلي مواجهات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي:
 
واتفورد ضد ساوثهامبتون
بلاكبيرن ضد ريكسهام
بورنموث ضد سوانزي سيتي
ويست بروميتش ألبيون ضد الفائز من برنتفورد وولفرهامبتون
الفائز من وست هام يونايتد وبريستول سيتي ضد الفائز من نوتنغهام فورست وبلاكبول
ليستر سيتي ضد الفائز من هال سيتي وبرمنغهام سيتي
شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي
تشيلسي ضد أستون فيلا
إبسويتش تاون ضد ميدستون يونايتد
ليفربول ضد الفائز من نوريتش سيتي وبريستول روفرز
توتنهام ضد مانشستر سيتي
ليدز يونايتد ضد بليموث أرجايل
الفائز من كريستال بالاس وإيفرتون ضد الفائز من لوتون تاونوبولتون واندررز
الفائز من نيوبورت كاونتي وإيستلي ضد مانشستر يونايتد
شيفيلد يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون
فولهام ضد نيوكاسل يونايتد
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