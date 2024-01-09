قرعة دور الـ16 لكأس الملك.. مواجهة نارية بين الريال وأتلتيكو

A + A -

أسفرت قرعة دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي أجريت يوم الاثنين عن مواجهة بين ريال مدريد حامل اللقب ومضيفه أتليتيكو مدريد، في ثاني مواجهة تجمع بين الغريمين المحليين في غضون أيام بعد قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية المقررة في السعودية الأربعاء.

ويأمل أتليتيكو بقيادة مدربه دييغو سيميوني في محو ذكريات الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة الموسم الماضي بملعب سانتياغو برنابيو.

وخسر ريال مدريد مرة واحدة فقط في كل المسابقات هذا الموسم، وجاءت الهزيمة أمام أتليتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو في أواخر سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، حقق ريال مدريد 15 انتصارا في 19 مباراة بكل المسابقات وتعادل ثلاث مرات في الدوري، بينما تذبذب مستوى أتليتيكو الذي يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق عشر نقاط عن الصدارة.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 48 نقطة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم، والذي يستضيف رايو فاليكانو المنافس بدوري الدرجة الأولى في دور الستة عشر.

ويحل برشلونة، صاحب المركز الثالث في الدوري بفارق سبع نقاط خلف الصدارة، ضيفا على أونيونيستاس المنافس في دوري الدرجة الرابعة.

وفيما يلي قرعة دور الستة عشر:

أونيونيستاس أمام برشلونة

تنريفي أمام مايوركا

خيتافي أمام إشبيلية

أوساسونا أمام ريال سوسيداد

بلنسية أمام سيلتا فيغو

أثليتيك بيلباو أمام ألافيس

أتليتيكو مدريد أمام ريال مدريد