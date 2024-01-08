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وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية.. "القيصر" فرانتس بكنباور

8
JANUARY
2024
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 توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الإثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

فرانتس بكنباور في سطور

في ما يأتي نبذة عن أسطورة كرة القدم الألمانية:

ولد في 11 سبتمبر 1945 في ميونيخ (ألمانيا).
توفي في 7 يناير 2024 عن 78 عاما.ً
الطول: 1.81 م
شغل مركز الليبيرو عندما كان لاعباً.
دافع عن ألوان بايرن ميونيخ (1964-1977)، نيويورك كوزموس الأميركي (1977-1980 و1983)، هامبورغ (1980-1982).
ساهم كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العام 1974، بعد الحلول في مركز الوصافة عام 1966.
ساهم كلاعب بفوز بلاده بكأس أمم أوروبا عام 1972.
قاد فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بكأس الاندية الأوروبية البطلة أعوام 1974 و1975 و1976.
قاد فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بالكأس القارية (انتركونتينونتال) عام 1976.
أحرز بطولة المانيا الغربية مع بايرن ميونيخ أعوام 1969 و1972 و1973 1974، ثم مع هامبورغ عام 1982.
أحرز كأس المانيا الغربية أربع مرات مع بايرن ميونيخ في أعوام 1966 و1967 و1969 و1971.
قاد فريقه نيويورك كوزموس الأميركي إلى الفوز ببطولة الولايات المتحدة ثلاث مرات في 1977 و1978 و1980.
حاز على جائزة الكرة الذهبية الأوروبية مرتين في 1972 و1976.
حاز على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا أعوام 1966، 1968، 1974، 1976.
خاض 103 مباريات دولية بين 1965 و1977، بينها 50 قائداً، سجل خلالها 14 هدفاً.
درّب منتخب ألمانيا الغربية من سبتمبر 1984 إلى يوليو عام 1990 حيث قاده إلى الفوز بكأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990، وإلى المباراة النهائية في مونديال 1986، ثم انتقل لتدريب مرسيليا الفرنسي وبايرن ميونيخ الذي أصبح لاحقا رئيسه.

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