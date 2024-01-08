سباحة: منتخب لبنان للسباحة الى قطر للمشاركة بالبطولة العربية للفئات العمرية

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غادرت بعثة منتخب لبنان للسباحة مطار رفيق الحريري الدولي صباح الاثنين متوجهة الي الدوحة (قطر) للمشاركة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية التي ستقام من ٨ ولغاية ١٤ كانون الثاني الجاري .

وتألفت البعثة من أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد(رئيساً للبعثة) والمدربين جورج يزبك وفرنسوا غطاس والسبّاحين والسباحات : جواد يونس، رايان ارقدان،كريم صندد، احمد خليفه، بيار شليطا، لوقا سليمان، فريد زيدان، ادواردو اوزونيان، اندرو غانم، انطوني ابي عبود، محمد بهلوان، احمد صفيا ،مجد حجازي، كارل غنام، ريان الشاب، سكاي عون، انجيلا دومانيان، مايا الزين، كارن إبراهيم، تيا عبيد، صوفيا شنتيري، لوري عواد، تالين مراد، لانا حجازي، لين الحاج ، ماريان التكلي، رين الحاج، وفاء صبلوح ، يندي أبو عبسي.

وكان في وداع البعثة عضو الاتحاد رولا الخطيب .