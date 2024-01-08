طاولة: مشاركة لبنان في الجمعيتين العموميتين لاتحادي غرب آسيا و العربي

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شارك لبنان في اجتماعات الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا والجمعية العمومية للاتحاد العربي التي استضافتهما العاصمة القطرية الدوحة على هامش البطولة الدولية للاعبين المحترفين الأوائل في التصنيف الدولي. ومن اهم مقررات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا اقامة التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة غرب اسيا في مدينة السليمانية في العراق في الفترة بين ٦ الى ٨ اذار المقبل.وقد مثّل لبنان في الاجتماع عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد اللبناني ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا جورج كوبلي.

وفي السياق عينه،من اهم مقررات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي اقامة بطولة الاندية العربية في جدة ( السعودية) خلال شهر رمضان المبارك على ان يحدد التاريخ في وقت لاحق .وقد شارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي المحامي وائل نور الدين (امين صندوق الاتحاد اللبناني).