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برشلونة يهزم بارباسترو "المغمور" في كأس الملك بصعوبة

8
JANUARY
2024
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حجز برشلونة مقعده في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوز صعب 3-2 على مضيفه بارباسترو المنافس في الدرجة الرابعة بأهداف فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي اليوم الأحد.
 
وافتتح لوبيز أهداف الفريق الزائر في الدقيقة 18 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة من رافينيا الذي جعل النتيجة 2-صفر بعدما تلقى تمريرة من الناشئ هيكتور فونت، الذي خاض مباراته الأولى مع برشلونة، في الدقيقة 51.
 
وبدا أن برشلونة يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل أدريا دي ميسا هدفا ليرفع الروح المعنوية لصاحب الأرض حين استغل كرة أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء وسدد في المرمى ليقلص الفارق بعد ساعة من اللعب.
 
وكاد بارباسترو أن يتعادل، قبل أن يسجل البديل ليفاندوفسكي من ركلة جزاء ليعيد التقدم بفارق هدفين لبرشلونة قبل دقيقتين من النهاية.
 
وأضاف مارك برات هدفا ثانيا لبارباسترو في الوقت بدل الضائع م نركلة جزاء، لكن فريق تشابي هرنانديز تماسك ليحقق الفوز.
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