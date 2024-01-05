living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس أمم إفريقيا.. "هدية" من تبون لمشجعي منتخب الجزائر

5
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، أن ألفي مشجع لمنتخب كرة القدم سيدفعون فقط 50 بالمئة من تكاليف تذاكر السفر لكوت ديفوار، حيث تقام مسابقة كأس إفريقيا للأمم.
 
وقال الاتحاد في بيان "في إطار مرافقة و مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم جماهير ومناصري المنتخب الوطني أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أعطى توجيهاته، بخصوص تغطية 50 بالمئة من تكاليف السفر إلى كوت ديفوار لألفين مناصر (2000) عبر شركة سياحة و أسفار الجزائر (تورينغ)".
 
والهدف من هذا القرار السماح لمشجعي فريق "الخضر" ليكونوا قريبين من منتخب بلادهم خلال مباريات هذه المنافسة القارية.
 
وكما هو الحال دائمًا، من المرتقب أن تتعرّض نقاط بيع تذاكر السفر لخطر الاقتحام من قبل المشجعين المتحمسين، الذين يرغبون في الحصول على واحدة من 2000 تذكرة والتي ستباع بنصف السعر.
 
ويشارك المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستنظم في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.
 
وكشف بلماضي عن القائمة التي ضمت 26 لاعبا تم اختيارهم لهذه المسابقة الإفريقية، الجمعة، ووضعت القرعة الجزائر في المجموعة الرابعة مع أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   