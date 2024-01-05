كأس أمم إفريقيا.. "هدية" من تبون لمشجعي منتخب الجزائر

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، أن ألفي مشجع لمنتخب كرة القدم سيدفعون فقط 50 بالمئة من تكاليف تذاكر السفر لكوت ديفوار، حيث تقام مسابقة كأس إفريقيا للأمم.

وقال الاتحاد في بيان "في إطار مرافقة و مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم جماهير ومناصري المنتخب الوطني أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أعطى توجيهاته، بخصوص تغطية 50 بالمئة من تكاليف السفر إلى كوت ديفوار لألفين مناصر (2000) عبر شركة سياحة و أسفار الجزائر (تورينغ)".

والهدف من هذا القرار السماح لمشجعي فريق "الخضر" ليكونوا قريبين من منتخب بلادهم خلال مباريات هذه المنافسة القارية.

وكما هو الحال دائمًا، من المرتقب أن تتعرّض نقاط بيع تذاكر السفر لخطر الاقتحام من قبل المشجعين المتحمسين، الذين يرغبون في الحصول على واحدة من 2000 تذكرة والتي ستباع بنصف السعر.

ويشارك المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستنظم في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وكشف بلماضي عن القائمة التي ضمت 26 لاعبا تم اختيارهم لهذه المسابقة الإفريقية، الجمعة، ووضعت القرعة الجزائر في المجموعة الرابعة مع أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.