رفع قيمة جوائز كأس أمم إفريقيا.. وهذا ما يحصل عليه البطل

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سينال بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار أميركي، بحسب ما كشف الاتحاد القاري (كاف) الخميس.

وهذه الجائزة تأتي بزيادة 40 بالمئة عمّا نالته السنغال لقاء فوزها بلقب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين.

أما الوصيف في نسخة 2024 المقررة في كوت ديفوار من 13 الشهر الحالي حتى 11 فبراير المقبل، فسيحصل على 4 ملايين دولار، فيما سيخرج الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي بـ 2.5 مليونًا، وفرق الدور ربع النهائي بـ1.3 مليونًا، حسب ما كشف البيان ذاته دون تحديد جوائز مالية أخرى للفرق التي تخرج من الدور الأول.

ويُشارك 24 فريقًا في البطولة وفي طليعتهم مصر حاملة الرقم القياسي بسبعة ألقاب.

تُفتتح المسابقة القارية بلقاء يجمع كوت ديفوار المضيفة وحاملة اللقب مرتين مع غينيا بيساو، التي لم تحقق بعد أي فوز في 3 مشاركات سابقة، وذلك في 13 الحالي على ملعب الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرّج في أبيدجان.