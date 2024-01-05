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مبابي تنازل عن الملايين لسان جرمان..والمقابل "السماح برحيله"

5
JANUARY
2024
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تنازل النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، في اتفاق تمّ التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، حسب ما أفاد مصدر شارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس الخميس.
 
وذكر المصدر أن قيمة هذه المكافآت التي تنازل عنها مبابي تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أميركي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعبٍ حرّ مع نهاية عقده في يونيو المقبل.
 
وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع نادٍ غير فريقه الحالي.
 
وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخرى، مثل صحيفة "لو باريزيان" التي أكدّت أن مبابي تخلى عن مكافأة "الولاء" البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها في سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا، لكن المصدر المقرّب من المفاوضات نفى هذه الأرقام.
 
وقال مبابي، الأربعاء، في تصريحات صحافية عقب فوز سان جرمان بلقب كأس الأبطال على حساب تولوز 2-0 "بالاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) هذا الصيف، مهما كان قراري، تمكنّا من حماية جميع الأطراف والحفاظ على استعداد النادي للتحديات القادمة، وهو الأمر الأكثر أهمية" مضيفا أنه لم يتخذ "قراره" بشأن مستقبله.
 
وسيتسنى لسان جرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل لمبابي دون الحصول على بدل انتقال.
 
وحصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في عام 2022، على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنويا، ومكافأة توقيع بقيمة 164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة، تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليونا في العام الثاني و95 في الموسم الثالث.
 
ولم ترغب الدائرة القريبة بمبابي التعليق على الموضوع لدى محاولة "فرانس برس" الاستيضاح، وكذلك الأمر بعد التواصل مع سان جرمان أيضا.
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