حكم قضائي يعيد رئيس اتحاد الكرة البرازيلي إلى منصبه

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أمر وزير العدل البرازيلي غيلمار مينديز بإعادة إيدنالدو رودريغيز لرئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدما أبطل حكما سابقا صادرا عن محكمة في ريو دي جانيرو.

وكانت محكمة العدل في ريو دي جانيرو قد عزلت رودريغيز من منصبه الشهر الماضي رغم انتخابه رئيسا للاتحاد حتى 2026، وتم تعيين جوزيه بيرديز رئيس محكمة العليا للعدالة الرياضية رئيسا مؤقتا للاتحاد.

وذكر مينديز من أسباب القرار إمكانية منع الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" المنتخب البرازيلي من المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس إذا لم يستعد رودريغيز منصبه.

ولا يقبل "الفيفا" تدخل الحكمة في شؤون اللعبة ويحرم المنتخبات من المشاركة في مسابقاته إذا خالفت اتحاداتها الوطنية هذه القواعد.

وقال مينديز "في هذه الحالة، هناك خطر حدوث ضرر وشيك، إذ أن تسجيل لاعبين من المنتخب البرازيلي في البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والذي يجب أن يكتمل بحلول الخامس من يناير الجاري، سيكون غير ممكن".

وأشار إلى أن "الفيفا" أرسل خطابات إلى البرازيل يقول فيها إنه لا يعترف بالرئيس المؤقت الذي عينته المحكمة كممثل شرعي للاتحاد البرازيلي.