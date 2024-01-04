برشلونة يصدر بيانا بشأن حالة ألونسو

A + A -

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، لكشف حالة لاعبه ماركوس ألونسو، الذي خضع لعملية جراحية في الظهر.

وغاب ماركوس ألونسو (33 عاما) عن الملاعب، خلال شهر ديسمبر الماضي 2023، بسبب مشكلة في الظهر، ولم يظهر في قائمة الفريق الكتالوني خلال آخر 5 مباريات.

وقال برشلونة، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن عملية ماركوس ألونسو "تكللت بالنجاح. ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه لاس بالماس، مساء غد الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويتقاسم فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع أتلتيكو مدريد برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.