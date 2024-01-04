ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته بفوز صعب على مايوركا

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سجل أنطونيو روديغر هدفا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد المتصدر للفوز 1-صفر على ضيفه مايوركا مساء الأربعاء ويمدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 13 مباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام جيرونا مفاجأة البطولة الذي يستضيف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في وقت لاحق من فجر الخميس.

وافتتح قلب الدفاع التسجيل في الدقيقة 78 عندما استغل اخفاق الدفاع في إبعاد ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس قوية إلى داخل الشباك مسجلا أول أهدافه هذا الموسم.

وقدم مايوركا أداء دفاعيا قويا واقترب من مباغتة ريال مدريد بمحاولتين اصطدمتا بإطار المرمى.

وكاد فينيسوس أن يفتتح التسجيل في عودته للمنافسات بعد غيابه للإصابة، لكن بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى مايوركا تصدى لمحاولته ببراعة ليحرم البرازيلي من التسجيل في الشوط الأول.

ويحل ريال ضيفا على أراندينا المنافس في دوري الدرجة الخامسة ي الدور الأول من كأس ملك إسبانيا قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية.