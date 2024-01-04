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منتخب مصر يستبعد كوكا للإصابة.. ويعلن ضم البديل

4
JANUARY
2024
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أعلن منتخب مصر انضمام مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز لصفوفه بدلا من أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي، الذي تعرض للإصابة.
 
وكشف منتخب مصر غياب لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته في أربطة القدم ولن يلحق بالبطولة، بعدما خضع للأشعة.
 
وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.
 
وسبق أن أعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة مكونة من 27 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.
 
ويحق لمنتخب مصر استبدال أي لاعب بسبب الإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة، بشرط موافقة اللجنة الطبية للمسابقة.
 
وانضم كوكا (22 عاما) لأول مرة لقائمة منتخب مصر وكان على أعتاب المشاركة لأول مرة في أمم إفريقيا.
 
وتألق لاعب وسط الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 بعدما شارك أساسيا في الفوز على اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني.
 
وكان عنصرا أساسيا للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو 2022، وحقق الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي ضد المغرب والتي كانت كافية لتأهل مصر لأولمبياد باريس 2024.
 
وشارك كوكا مع الأهلي في 14 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا في الدوري وآخر في مونديال الأندية.
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