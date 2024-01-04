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مبابي يسجل رقما قياسيا تاريخيا مع باريس سان جرمان

4
JANUARY
2024
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سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 22 في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعد هدف في مرمى تولوز مساء الأربعاء في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برينس، والتي انتهت بفوز باريس سان جرمان 2-0.
 
وهدف مبابي بمرمى تولوز هو الهدف رقم 111 له على ملعب بارك دي برينس ليصبح الهداف التاريخي لباريس سان جرمان في هذا الملعب بالذات بعد أن كان متساويا مع الأوروغوياني أدينسون كافاني.
 
وأحرز باريس سان جرمان باكورة ألقابه بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي بفوزه على تولوز 2-صفر مساء الأربعاء في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برينس.
 
وتجمع كأس الأبطال تقليديا بين بطل الدوري وبطل الكأس، واللقب هو الحادي عشر لفريق العاصمة الفرنسية في آخر 22 نسخة.
 
وخلال اللقاء، عاد إلى صفوف سان جرمان جناحه الدولي عثمان ديمبيليه بعد غيابه عن الملاعب منذ الشعر الماضي لإصابة في العضلات الخلفية لفخذه، في حين لعب مبابي في مركز قلب الهجوم وشغل مركز الجناح الأيسر برادلي باركولا.
 
وافتتح سان جرمان التسجيل مبكرا عبر لي كانغ-إين بعد لعبة مشتركة بين البرتغالي فيتينيا وديمبيليه الذي مرر كرة عرضية تابعها الكوري الجنوبي داخل الشباك بيسراه من مسافة قريبة في الدقيقة الثالثة.
 
وأضاف مبابي الهدف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتخطى مدافعا وسجل داخل الشباك في الدقيقة 44.
 
وفي مطلع الشوط الثاني سدد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي الذي كان يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه قبل الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الإفريقية، القائم الايمن لمرمى تولوز من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا في الدقيقة 56.
 
وتعددت الفرص من الجانبين من دون أن يتمكن أي منهما من تغيير النتيجة.
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