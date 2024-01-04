living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإعلان عن قائمة اللاعبين المرشحين لـ"التشكيلة المثالية"

4
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO، يوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023.
 
ويتم اختيار التشكيلة المثالية المكونة من أفضل 11 لاعبا من خلال تصويت لاعبي كرة القدم بالاتحادات الأعضاء، ثم يتم الإعلان عنها في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز "ذا بيست" المقرر إقامته في لندن يوم 15 يناير الجاري.
 
وتضمنت قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، بناء على أدائهم في الفترة من 1 أغسطس من عام 2022 إلى 20 من الشهر ذاته من عام 2023.
 
وضمت القائمة اللاعبين التالين:
 
حراسة المرمى
 
• تيبو كورتوا (ريال مدريد، منتخب بلجيكا).
• إيدرسون (مانشستر سيتي، منتخب البرازيل).
• إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا- منتخب الأرجنتين).
 
خط الدفاع
 
• روبن دياز (مانشستر سيتي، منتخب البرتغال).
• فرجيل فان دايك (ليفربول- منتخب هولندا).
• إيدير ميليتاو (ريال مدريد- منتخب البرازيل).
• أنطونيو روديغر (ريال مدريد- منتخب ألمانيا).
• جون ستونز (مانشستر سيتي- منتخب إنجلترا).
• كايل ووكر (مانشستر سيتي- منتخب إنجلترا).
أخبار ذات صلة
أوقفت الشرطة الفرنسية عطال احتياطيا في نوفمبر
فرنسا.. صدور حكم على الجزائري عطال بعد "فيديو الـ35 ثانية"
أرشيفية لمبابي وإنريكي
إنريكي "يتهرب" من الحديث عن مستقبل مبابي مع سان جرمان
 
خط الوسط
 
• جود بيلينغهام (ريال مدريد- منتخب إنجلترا).
• كيفين دي بروين (مانشستر سيتي- منتخب بلجيكا).
• إلكاي غوندوغان (برشلونة- منتخب ألمانيا).
• لوكا مودريتش (ريال مدريد- منتخب كرواتيا).
• رودري (مانشستر سيتي- منتخب إسبانيا).
• بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي- منتخب البرتغال).
• فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد- منتخب الأوروغواي).
 
خط الهجوم
 
• كريم بنزيمة (الاتحاد السعودي- منتخب فرنسا).
• إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي- منتخب النرويج).
• هاري كين (بايرن ميونخ- منتخب إنجلترا).
• كيليان مبابي (باريس سان جرمان- منتخب فرنسا).
• ليونيل ميسي (إنتر ميامي- منتخب الأرجنتين).
• كريستيانو رونالدو (النصر السعودي- منتخب البرتغال).
• فينيسيوس جونيور (ريال مدريد- منتخب البرازيل).
 
ومن الملاحظ في القائمة غياب أسماء بارزة في عالم كرة القدم أمثال المصري نجم ليفربول محد صلاح، والبرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، والبولندي ليفاندوفسكي لاعب برشلونة. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   