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بعد غيابه عاما وعمليتين جراحيتين .. الماتادور نادال يحقق أول انتصار

3
JANUARY
2024
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حقق النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، عودة موفقة إلى ملاعب التنس، بعد غياب لنحو سنة بسبب الإصابة، خضع خلالها لعمليتين جراحيتين.
 
ونجح الماتادور رافائيل نادال في الفوز على منافسه النمساوي دومينيك تيم، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية.
 
وأظهر النجم رافائيل نادال (37 عاما) المصنف أول عالميا سابقا، والفائز بلقب 22 بطولة من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة "بات رافتر".
 
وسيكون النجم الإسباني على موعد في الدور الثاني مع صاحب الأرض الأسترالي، جاسو كوبلر (30 عاما)، الذي بلغ الدور ذاته عقب انسحاب منافسه الروسي أصلان كاراتسيف، بسبب الإصابة.
 
وحقق نادال فوزه العاشر في 16 مباراة ضد تيم (30 عاما) الذي عانى بدوره من إصابات قوية بمعصمه في المواسم الأخيرة دفعته إلى التقهقر في التصنيف العالمي بعدما تبوأ المركز الثالث في عام 2020 عندما أحرز لقبه الكبير الوحيد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة "فلاشينغ ميدوز".
 
وابتعد النجم الإسباني عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة يوم 18 يناير 2023، لإصابة في الورك أجبرته على الخضوع لعمليتين جراحيتين، والهبوط إلى المركز 672 عالميا، إذ يشارك في دورة بريزبين ببطاقة دعوة.
 
وأثيرت تكهنات حول اقتراب اعتزاله اللعب، لكنه ترك الباب مفتوحا للمشاركة في الموسم 2024، سيكون على الأرجح الأخير له بعد مسيرة زاخرة.
 
يذكر أن نادال خاض مباراة في الزوجي إلى جانب مواطنه مارك لوبيس، وخسرها أمام الأستراليين جوردان تومسون وماكس بورسيل.
 
روسيا اليوم
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