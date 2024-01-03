living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد صلاح يكشف سر "تغيير الحذاء" في ليلة نيوكاسل التاريخية

3
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فاجأ الدولي المصري محمد صلاح الجماهير بتغيير حذاءه خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن فعاليات الجولة 20 من البريميرليغ والتي حسمها الريدز برباعية مقابل هدفين، لكن الجدل بشأن هذه الخطوة، لم يستمر طويلا بعدما كشف الفرعون المصري عن سبب ذلك التغيير الذي اعتبره سببا في تغيير أداءه خلال المباراة.
 
وأهدر المهاجم المصري ركلة جزاء في الشوط الأول على ملعب أنفيلد حيث تصدى مارتن دوبرافكا لتسديدته. ودفع ذلك صلاح للخروج من النفق بحذاء جديد في الشوط الثاني، وكان للتغيير الأثر المطلوب حيث ارتدت ثنائية.
 
وكشف محمد صلاح بعد المباراة أنه تدرب بالحذاء الذي أهدر ركلة الجزاء في اليوم السابق، وكان التبديل بمثابة خطوة لتصفية ذهنه قبل الـ 45 دقيقة المتبقية.
 
 وأنهى الدولي المصري في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الجدل المثار حول تغيير الحذاء، بقوله "ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها، سددتها بحذاء تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد".
 
وأضاف صلاح قائلا "ليس الأمر أنني أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر في رأسي كان الأمر كالتالي، حسنًا، سأغير حذائي.".
 
وعلق على ضربة الجزاء الضائعة بالقول "إنه أمر سخيف، لكنني لم أحب أن يكون لدي هذا التفكير في الشوط الثاني، هذا الهدف الذي لم أسجل به (... ) لقد تغيرت، وجعلت ذهني هادئًا وركزت على المباراة. لقد أضعنا الكثير من الفرص".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   