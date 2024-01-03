إنريكي "يتهرب" من الحديث عن مستقبل مبابي مع سان جرمان

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قال لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي، إنه لا شأن له بموضوع دخول مهاجم فريقه كيليان مبابي الفترة الحرة في عقده، وذلك في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وأوضح المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أنه سيتعامل مع مسألة تجديد عقد مبابي من عدمه "كما فعلت دائما حتى الآن".

وأضاف "الأمر لا يعتمد عليّ، فأنا لست الشخص الذي يجب عليه الإجابة عن هذا السؤال".

ويستعد سان جرمان لمواجهة نادي تولوز مساء الأربعاء في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023-2024.

ويسعى الفريق الباريسي إلى الحفاظ على لقبه الذي توج به العالم الماضي بعدما تمكن من الفوز على نانت برباعية نظيفة.

وحصد سان جرمان 11 لقب كأس السوبر الفرنسي بينما لم يسبق لتولوز أن توج باللقب من قبل، حيث اكتفي بالتواجد وصيفا مرة واحدة عام 1957.

مستقبل مبابي في الدوري الفرنسي

• بدأ مبابي الموسم الحالي بأزمة انتقالات مع ناديه بعد عدم قبول خيار التمديد لمدة 12 شهرا حتى 2025.

• هذا يعني أن مبابي يستطيع بدءا من الأول من يناير التفاوض علنا مع أندية أخرى أو حتى التوقيع على اتفاقية ما قبل إبرام العقد.

• هناك اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب من جانب ريال مدريد أو ليفربول الإنجليزي.

• يستطيع مبابي القيام بذلك لأن عقده ينتهي في يونيو المقبل، حيث بإمكانه مغادرة بطل فرنسا مجانا بعد أن انضم قادما من نادي موناكو على سبيل الإعارة عام 2017 مقابل 180 مليون يورو (ما يعادل 199 مليون دولار).

• النجم الفرنسي هو الهداف التاريخي لسان جرمان برصيد 233 هدفا على الرغم من عمره البالغ 25 عاما، وسجل حوالي 46 هدفا لصالح منتخب الديوك.

• لكن مبابي عاش بعض الإحباط في النادي الباريسي، والذي فشل في الوصول للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين.

• على الرغم من تسجيله 21 هدفا في 22 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، فشل مبابي في ترك بصمته عندما خسر سان جرمان 4-1 أمام نيوكاسل و2-1 أمام ميلان.

• ظهر إحباطه في بعض مباريات سان جرمان في الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية، عندما أدى الدفاع المتردي ونقص العمل الجماعي إلى استقبال الفريق لأهداف سهلة.

• صرّح مبابي بأنه يريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية، الجائزة الفردية المرموقة، ودوري أبطال أوروبا، حيث لم يحرز أيا منهما وهو مع سان جرمان.