منتخب لبنان دخل العد التنازلي لكأس آسيا في الدوحة

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باشر منتخب لبنان لكرة القدم تحضيراته النهائية لمسابقة كأس آسيا التي تستضيفها قطر اعتبارا من 12 كانون الثاني.



وانخرط اللاعبون منذ وصولهم الى قطر عصر الاثنين في التمارين بإشراف المدير الفني المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش.



ويخوض لبنان مباراة ودية مع السعودية بعد غد الخميس 4 كانون الثاني، قبل لقاء قطر افتتاحا في ملعب لوسيل في 12 منه في المجموعة الاولى الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت.



ويلعب منتخبنا في المرحلة الثانية مع الصين الاولى والنصف بعد ظهر الاربعاء 17 منه على استاد الثمامة. ثم يلتقي طاجيكستان في المرحلة الثالثة الاخيرة للدور الاول، الخامسة عصر الاثنين 22 منه على ستاد حمد بن جاسم.



ويسعى لبنان الى العبور للدور الثاني، مرحلة الادوار الاقصائية، للمرة الاولى في مشاركته الثالثة في المسابقة بعد 2000 مضيفا في بيروت، و2019 في الامارات.