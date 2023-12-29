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خسارة قاسية لأرسنال تضع ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

29
DECEMBER
2023
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أضاع أرسنال فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس بعد خسارته 2-صفر أمام ضيفه وجاره اللندني وست هام يونايتد على استاد الإمارات.
 
وسنحت ثلاث فرص فقط لوست هام على مرمى أرسنال لكن توماس سوسيك منحهم التقدم بنهاية الشوط الأول قبل أن يعزز كونستانتينوس مافروبانوس اللاعب السابق لأرسنال تقدم الضيوف في الشوط الثاني.
 
وسنحت لأرسنال الكثير من الفرص الجيدة لكنه فشل في التسجيل.
 
وتقدم وست هام على عكس سير اللعب في الدقيقة 13 عندما نجح سوسيك في هز الشباك اثر اعادة الكرة له من جارود بوين الذي بدا أنه لحق بالكرة قبل أن تخرج من الملعب.
 
وبعد ذلك شن أرسنال عدة هجمات وارتطمت محاولة بوكايو ساكا بالقائم وأهدر غابرييل جيسوس فرصتين جيدتين قبل أن يسجل مافروبانوس من ضربة رأس قوية إثر ركلة ركنية نفذها جيمس وارد براوز في الدقيقة 55.
 
وكان من الممكن أن يحرز وست هام الهدف الثالث لكن سعيد بن رحمة أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ من قائد وست هام السابق ديكلان رايس.
ويملك أرسنال الآن 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول متصدر الدوري الذي فاز 2-صفر على بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي.
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