living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدمة كبيرة لإنتر ميامي بشأن ميسي

28
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنتظر نادي إنتر ميامي الأمريكي، صدمة كبرى في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي، بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.
 
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز في شهر فبراير عام 2024 المقبل، حيث سيلعب إنتر ميامي ضد ريال سولت ليك، يوم 21 فبراير في أولى مبارياته بالدوري.
 
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي من بداية الموسم في الدوري الأمريكي، منذ أن انضم إلى النادي في الانتقالات الصيفية الماضية.
 
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه من المتوقع أن يغيب ليونيل ميسي عن المشاركة مع فريق إنتر ميامي في 7 مباريات بالموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي، وذلك بسبب التزاماته مع منتخب الأرجنتين بما يتماشى مع فترات التوقف الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024.
 
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المباريات التي سيغيب عنها ميسي مع إنتر ميامي في مسابقة الدوري الأمريكي في فترات التوقف الدولي على مدار عام 2024، ستكون ضد كل من دي سي يونايتد، ونيويورك ريد بولز، وفيلادلفيا يونيون، وكولومبوس كرو، وناشفيل، وتشارلوت، وإف سي سينسيناتي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   