السوبر المصري: الأهلي لتعزيز رقمه القياسي في أبوظبي

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يسعى الأهلي حامل اللقب إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الكأس السوبر المصرية في كرة القدم عندما يواجه مودرن فيوتشر، الطامح إلى لقبه الأول، الخميس، بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي في المباراة النهائية للنسخة الحادية والعشرين.

ويُمنّي الأهلي النفس بإحراز اللقب الرابع عشر في المسابقة والأول بشكلها الجديد بمشاركة أربعة أندية.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كيلوباترا 1-0، في حين فاز فويتشر على بيراميدز 14-13 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في إحراز اللقب الثالث توالياً في ظل حالة الإجهاد العام والإصابات التي تعاني منها صفوفه بعد خوض الفريق أربع مباريات في 10 أيام، بينها ثلاث في مونديال الأندية في جدة عندما أحرز المركز الثالث والميدالية والبرونزية.

وأصيب قائد الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر إبراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

وكشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله أن الفحوصات بالأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشدٍّ خفيف في العضلة الخلفية، وإبراهيم في العضلة الضّامة، مشيراً إلى أن هناك شكوك حول مشاركتهما في المباراة النهائية.

وشدّد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر على صعوبة مواجهة فيوتشر، وقال في تصريحات نشرها موقع النادي الأهلي: "المهمة ليست سهلة أمام فيوتشر"، رافضاً القول بأنها باتت أسهل بعدما نجح فيوتشر في إقصاء بيراميدز الذي كان المرشح الأوفر حظا للوصول للمباراة النهائية.

وأضاف كولر "المستوى متقارب بيننا، وفيوتشر سيسعى لحصد اللقب، الطريق أصبح أصعب لا العكس".

في المقابل، يبحث لاعبو مودرن فيوتشر وجهازهم الفني عن تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي، وأن يحالفهم التوفيق في نهائي السوبر.

ويعاني فيوتشر من غياب عدد كبير من لاعبيه بداعي الإصابة، هم عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، ناصر ماهر ومحمد عبد السلام.

وقال مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو في تصريحات نشرها موقع النادي: "أسعى إلى تجهيز اللاعبين إلى المباراة النهائية بشكل مميّز بعد تخطي عقبة المباراة الصعبة ضد بيراميدز".

وأضاف ريكاردو "التحدي هذه المرة أمام الأهلي صاحب التاريخ الكبير، وجماهيره العريضة، وسيكون الاستعداد على قدر المنافس".

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث على الملعب عينه في مواجهة قد تكون الأخيرة لمدرب الأول البرتغالي جايمي باتشيكو حسب وسائل الإعلام المصرية.

وذكرت التقارير أن إدارة بيراميدز تستعد لإقالة باتشيكو بعد تراجع نتائج الفريق محلياً وقارياً، موضحة أنها تجري مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب أبرزهم مدرب المنتخب المصري السابق البرتغالي كارلوس كيروش المقال أخيراً من تدريب منتخب قطر، والمدرب السابق للأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المقال بدوره من تدريب فريق الوحدة الإماراتي.

وقال باتشيكو عقب الخسارة أمام فيوتشر "لست قلقاً على مستقبلي رغم الخسارة، لن أخسر منصبي بسبب النتائج السلبية في لقاءين وأنا متصدر الدوري المصري، وما زالت أمامنا فرصة التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".