رماية: احمد دعكور بطل المرحلة السادسة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة السادسة لبطولة لبنان لسنة 2023 في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية "تراب" للفئة (أ) ممتاز والتي اجريت على حقل نادي الصفرا للرماية والصيد.شارك في المسابقة 23 رامياً . تقدّم الحضور رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس اتحاد الرماية والصيد ورئيس النادي المضيف الدكتور بيار جلخ.

وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-ألان موسى : 122/125

-ماريو قزحيا : 117/125

-وليد النجار : 114/125

-وسام محـمد : 112/125

-طلال كرم : 110/125

-أحمد دعكور : 109/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الأول الرامي أحمد دعكور وسجّل 45 طبق من أصل 50 .

- المركز الثاني الرامي وسام محـمد الذي سجل 42 إصابة من أصل 50 طبق.

-المركز الثالث الرامي طلال كرم اذ سجل على 34 طبق من أصل 40.

-المركز الرابع الرامي ألان موسى اذ سجل على 29 من أصل 35

-المركز الخامس الرامي ماريو قزحيا اذ سجل على 22 من أصل 30

-المركز السادس الرامي وليد النجار اذ سجل على 20 من أصل 25

أشرف على التحكيم أمين السر العام بالوكالة ومفوّض اللجان الفنية والتحكيم ساسين روحانا وأنطوان خوري.