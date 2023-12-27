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هويلوند يقود مانشستر يونايتد للفوز على أستون فيلا

27
DECEMBER
2023
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قاد هدف راسموس هويلوند الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فريقه مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا بعد أن سجل أليخاندرو جارناتشو ثنائية ليعوض الفريق تأخره بهدفين في مواجهة مثيرة اليوم الثلاثاء.
 
وصعد فريق المدرب إريك تن هاغ، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد اللاعبين بين الشوطين، إلى المركز الـ6 في الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يحتل فيلا الذي خسر لأول مرة في 11 مباراة بجميع المسابقات المركز الـ3 برصيد 39 نقطة.
 
وبعد 1027 دقيقة، أنهى هويلوند حالة الجفاف التهديفي في الدوري أخيرا في الدقيقة 82 عندما ارتدت ركلة ركنية ليونايتد من ركبة جون ماكجين وسقطت أمام اللاعب الدنمركي البالغ من العمر 20 عاما ليهز الشباك ويغادر الملعب بعدها بدقائق وسط تصفيق حار.
 
وسجل ماكجين لأستون فيلا في الدقيقة 21 من ركلة حرة طويلة تجاوزت عدة لاعبين وسكنت الشباك. وضاعف لياندر دندونكر النتيجة بعد 5 دقائق من مدى قريب.
 
وبدا أن يونايتد يتجه نحو الهزيمة الـ9 في 19 مباراة بالدوري قبل أن يسجل جارناتشو هدفه الأول في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء. وأدرك التعادل لصاحب الضيافة في الدقيقة 71 بعد عمل رائع من برونو فرنانديز.
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