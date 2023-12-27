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قطار ليفربول يعبر محطة بيرنلي.. ويعتلي الصدارة مؤقتا

27
DECEMBER
2023
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عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أول هدف لداروين نونيز في الدوري منذ نحو شهرين ليساعده على الفوز 2-صفر على مضيفه بيرنلي المتعثر، الثلاثاء.
 
ومنح هدف نونيز في الدقيقة السادسة ليفربول بداية رائعة على ملعب تيرف مور، لكن فريق المدرب يورغن كلوب لم يتمكن من قتل المباراة.
 
وتصدت العارضة لمحاولة من محمد صلاح وألغى الحكم هدفين لكودي جاكبو وهارفي إليوت وتماسك بيرنلي قبل أن يحسم ديوغو جوتا الفوز في الدقيقة 90 ليحصد النقاط الثلاث.
 
وأتيحت لبيرنلي صاحب المركز 19 بعض الفرص خاصة في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما ذهبت تسديدة جاكوب برون لارسن بعيدا عن القائم.
 
وبعد أن حقق أول فوز في 3 مباريات بالدوري تفوق ليفربول على أرسنال، حيث وصل إلى نقطة منتصف الموسم برصيد 42 نقطة.
 
ويستضيف أرسنال، الذي يملك 40 نقطة، منافسه وست هام يونايتد الخميس.
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