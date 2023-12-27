أزمة كأس إفريقيا.. أندية أوروبا تطلب استثناءات واللائحة تمنع

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تواجه المنتخبات الإفريقية أزمة مع اقتراب انطلاق مسابقة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيضطر اللاعبون الأفارقة المحترفون في أوروبا لمغادرة أنديتهم من أجل الانضمام للمنتخبات الوطنية، والغياب عن تلك الفترة من المشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والقارية.

موقع "فوتبول غانا" نشر تقريرًا عن رفض الفريق الإسباني أتلتيك بلباو، ترك لاعبه إيناكي ويليامز إلا بعد يوم 4 يناير، موعد مواجهة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وكان الإنجليزي كريس هويتون مدرب منتخب غانا، أعلن القائمة الأولية من 55 لاعبا، والتي ضمت إيناكي.

ومنح الاتحاد الإفريقي "كاف" فرصة للمنتخبات للإعلان عن القوائم النهائية يوم 3 يناير القادم.

وسجل إيناكي 8 أهداف وصنع 3 أخرى في 18 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، حيث يعد أحد الأعمدة الرئيسية في فريق إقليم الباسك.

وتقع غانا في المجموعة الثانية مع كاب فيردي ومصر وموزمبيق، بكأس الأمم الإفريقية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو| الإسبانية، أشارت إلى عدم سماح نادي فالنسيا ترك لاعب وسط "أسود الأطلس" سليم أملاح قبل يوم 3 يناير، مما يعطل من خطة وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب للاستعداد للبطولة.

ويأمل منتخب المغرب صاحب المركز الرابع في مونديال قطر، في الفوز بالبطولة القارية الإفريقية التي لم يحققها سوى مرة وحيدة في تاريخه عام 1976.

ويلتقي فالنسيا أمام فياريال يوم 2 يناير في الدوري الإسباني.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، بكأس الأمم.

الصحفي المغربي حمزة أشتيوي أوضح أن كأس الأمم الإفريقية تخلق أزمات متكررة مع الفرق الأوروبية في كل نسخة.

وأضاف أشتيوي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "توقيت كأس إفريقيا أصبح يأخذ بعين الاعتبار لدى الأندية في التعاقد مع اللاعبين".

وعلل الصحفي المغربي ذلك بتراجع ريال مدريد عن التعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس، ونادي إشبيلية السابق، والذي أعلن أن فترة كأس الأمم الإفريقية دفعت إدارة ريال مدريد للتراجع عن التعاقد معه بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، ليقرر الانتقال إلى الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية.

وأشار إلى أن كأس الأمم تُلعب في مرحلة حساسة من الموسم، ولكن من حق اللاعب أن يلبي نداء وطنه.

وعن انضمام أملاح، استبعد أشتيوي حدوث أزمة، خاصة بعد إعلان وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، انطلاق المعسكر الاستعدادي لكأس الأمم 5 يناير، بأكاديمية محمد السادس، وتتخلله مباراة ودية، وبالتالي لن تحدث أزمة في انضمام لاعب الوسط سليم أملاح، بحسب وصفه.

وهو الأمر نفسه مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية والذي سيخوض مباراة فريقه في الدوري أمام أتليتك بلباو يوم 4 يناير، ولكن سيغيب عن مباراة الكأس بدور الـ32 التي ستقام يوم 7 يناير أمام راسينغ فيرول.

أما الصحفي المصري هادي المدني، فأشار إلى أن لائحة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تضمنت بندا ينظم العلاقة بين الأندية والمنتخبات لضم اللاعبين.

واستشهد باللائحة، والتي تجبر الأندية على ترك لاعبيها، في المادة الأولى والتي تنص على أن تسمح الأندية للاعبيها الدوليين إذا تم استدعاؤهم من قبل اتحاد بلاده، وأي اتفاق بين اللاعب والنادي على خلاف ذلك يُعد محظورًا.

كما استشهد المدني بنص المادة السابعة من اللائحة: "وفقا للائحة يجب أن تترك الأندية لاعبيها الدوليين للانضمام لمنتخب بلادهم في يوم الإثنين، نهاية الجولة في الدوري، من الأسبوع الذي يسبق بدء المباريات، أي قبل 14 يوما من انطلاق البطولة".

كما كشف الصحفي المصري عن غضب المدربين الأوروبيين من ترك لاعبين لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بالتوازي مع بطولة كأس الأمم الآسيوية، الأمر الذي سيسبب ضررا للأندية.

ودلل على غضب المدربين بـ"لوتشانو سباليتي"، المدير الفني لنابولي عام 2021، والحالي لإيطاليا، حين وصف موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، بـ"وحش خفي سيأخذ لاعبيه بمن فيهم أوسيمين"، في الوقت الذي أكد فيه مهاجم نيجيريا انضمامه للنسور خلال بطولة الكاميرون النسخة الماضية، وهو عكس ما حدث مع الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول الإنجليزي، والذي اعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب منذ كأس الأمم 2017 والتي توج بها الأسود الكاميرونية.