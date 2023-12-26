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كلوب يخشى تعرض المدافع غوميز لإصابة

26
DECEMBER
2023
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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه سيحافظ على جو غوميز ويدعو الله أن لا يدخل قائمة المصابين خلال الأزمة المتفاقمة حاليا في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وتعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول لكسر في الترقوة خلال التعادل 1-1 مع أرسنال يوم السبت الماضي مما ترك فريق مرسيسايد أمام خيارات قليلة في مركز الظهير الأيسر مع غياب الخيار الأساسي آندي روبرتسون أيضا بسبب إصابة في الكتف.
 
ومن المرجح أن يشغل غوميز، الذي يلعب بقدمه اليمنى، مركز الظهير الأيسر حتى عودة روبرتسون.
 
وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي خارج ملعبه الثلاثاء: الأمر صعب بالنسبة لنا. إنه أمر صعب حقا. تتعرض لإصابات في بعض الأحيان ونحن نتقبلها جميعا لكن كسر الترقوة أمر سيء للغاية لأنه يستغرق وقتا طويلا للغاية. نفس ما تعرض له روبرتسون، إصابة مختلفة ولكن ذلك
يستغرق وقتا طويلا أيضا كما نعلم جميعا.
 
وواصل: نعلم جميعا أننا بحاجة للحظ في هذه اللحظات لتجاوز ذلك، والآن سيكون لدينا غوميز وعلينا فقط التأكد من الحفاظ عليه والتأكد من أنه جاهز دائما للمباريات.
 
ويلتقي ليفربول، صاحب المركز الثاني، مع بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير الذي تغلب على فولهام 2-صفر في آخر مباراة له بالدوري ليبتعد عن قاع الترتيب.
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