برشلونة يفكر في استعادة لاعبه المغربي وبيع أحد مدافعيه

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كشفت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية أن إدارة برشلونة تفكر في استعادة لاعب الفريق المغربي شادي رياض وبيع أحد المدافعين، سعيا لتحقيق التوازن المالي.

وقال المصدر إن مسؤولي برشلونة سيتخذون قرارا استراتيجيا الصيف المقبل، يقضي باستعادة قلب الدفاع رياض، الذي يحمل قميص ريال بيتيس حاليا على سبيل الإعارة، مقابل بيع سواء أندرياس كريستنسن أو جيوليس كوندي.

وأوضحت "سبورت" أن رياض ومسؤولي ناديه أُبلغوا فعلا بقرار برشلونة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن استراتيجية "البارسا" لتطوير مشروعه الكروي.

وتابعت أن كل المؤشرات تفيد بعودة اللاعب البالغ من العمر 20 عام فقط إلى برشلونة "ما لم يكن هناك عائق كبير".

وأضافت الصحيفة: "المسؤولون الفنيون مقتنعون بأن شادي رياض سيكون قلب دفاع رفيع المستوى. لديه مؤهلات فنية جيدة وسيكون لاعبا مهما".

ويقدم شادي عروضا مميزة مع ريال بيتيس، هذا الموسم، حيث شارك معه في 13 مباراة، قدم خلالها مستويات مميزة.

ويحمل اللاعب الشاب قميص المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، فيما ارتفعت أصوات الجماهير المغربية لتوجيه الدعوة إليه من قبل المنتخب الأول في أقرب فرصة.