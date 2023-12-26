ميسي الصغير.. من هو المراهق الذي يلهث خلفه كبار أوروبا؟

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بدأت أندية أوروبية كبيرة تتزاحم للتعاقد مع المراهق، الذي تصفه تقارير إعلامية بـ"اللاعب البرازيلي الأعجوبة"، و"ليونيل ميسي الصغير".

وبات إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 16 عاما فقط، مطلوبا من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المرجح أن يغادر ويليان، الذي ظهر بشكل بارز مع فريقه بالميراس هذا الموسم، خارج الدوري البرازيلي عندما يبلغ 18 عاما، أي في عام 2025.

وكان الفريق الكتالوني يعد الأوفر حظا للتعاقد مع اللاعب الشاب، الذي صرح في وقت سابق، بأنه يحلم باللعب في "كامب نو"، لكن منافسين آخرين دخلوا على الخط، ومن المرجح أن يبدوا استعدادهم لدفع الشرط الجزائي للاعب وهو 60 مليون يورو، حسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وفي أكتوبر الماضي، سافر والد اللاعب إلى أوروبا، حيث التقى مسؤولي العديد من الأندية الكبيرة في القارة.

وأوضحت الصحيفة أنه "على غرار رغبة ابنه، يفضل والده أيضا عرض برشلونة، لكن من غير المرجح أن ينفق مسؤولو النادي مبلغا ضخما بسبب القيود المالية المستمرة".

ويهدف "ميسي الصغير" إلى المشاركة في أكبر عدد ممكن من مباريات بالميراس عام 2024، لإبهار الأندية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وتوج بالميراس بالدوري البرازيلي هذه السنة بـ70 نقطة، متبوعا بغريميو (68 نقطة) وأتليتيكو مينيرو (66 نقطة).