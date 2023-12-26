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بهدف قاتل.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري

26
DECEMBER
2023
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تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي جمع الفريقين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
 
وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي في الدقيقة 94 بعدما استلم إمام عاشور الكرة من ناحية اليسار وانطلق بها وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية اصطدمت في القائم ثم في جاستن آرثر لاعب سيراميكا وتحولت إلى داخل شباك محمد بسام.
 
وتلقي محمد إبراهيم قائد سيراميكا بطاقة حمراء (90+6) عقب حصوله على بطاقتين صفراوين.
 
وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية الخميس المقبل أمام فريق مودرن فيوتشر، الذي سبق ان تأهل  بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 اثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في مباراة المركز الثالث والرابع.
 
وبدأ الأهلي المباراة منتشياً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية التي اختتمت قبل أيام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وضغط مبكراً أمام تراجع لاعبي سيراميكا للدفاع وسدد كريم فؤاد كرة قوية فوق العارضة (8)، وبعدها تصدى محمد بسام حارس سيراميكا لتسديدة إمام عاشور (10).
 
وردّ سيراميكا بهجمة منظمة وهدد مرمى الأهلي لولا تألق حارسه محمد الشناوي (26) قبل خروجه مصاباً ليحل مكانه الحارس البديل مصطفى شوبير (35).
 
وجاءت أخطر فرصة للأهلي في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من عاشور إلى الجنوب إفريقي بيرسي تاو المنفرد بالمرمى ولكنه سددها في قدم الحارس محمد بسام ليهدر هدفاً مؤكداً، وبعدها بدقيقتين مرر تاو كرة ماكرة إلى طاهر محمد طاهر في مواجهة المرمى ليضعها بغرابة أعلي العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
 
هاجم سيراميكا في بداية الشوط الثاني، وسدد البديل محمد توني كرة قوية هيأها له محمد عنتر ارتطمت بالعارضة لتحرم فريقه من هدف التقدم (48)، وظهر سيراميكا بشكل هجومي أفضل من الشوط الأول، وأجرى مدرب الاهلي السويسري مارسيل كولر تغييرين في الدقيقة (65) بمشاركة الثنائي حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلا من تاو والتونسى على معلول.
 
وكاد كريم فؤاد يسجل أول الأهداف من تمريرة الشحات لكنّ حارس سيراميكا تصدى لها (68).
 
وظهر الفرنسي انتوني موديست في الدقيقة 75 عندما شارك بديلاً لطاهر في محاولة لتنشيط هجوم الأهلي، وسدد عاشور كرة قوية علت العارضة بقليل (85).
 
وواصل الأهلي الضغط على مرمى سيراميكا بحثاً عن إنهاء المباراة بدلا من اللجوء إلى ركلات الترجيح، وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل الأهلي هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع من المتألق عاشور عندما انطلق بالكرة على الجهة اليسرى وراوغ اكثر من لاعب ولعب كرة عرضية اصطدمت بالقائم وارتدت من قدم أرثر مدافع سيراميكا في مرماه ليفوز الأهلي بالمباراة ويتأهل إلى نهائي السوبر.
 
وكان فيوتشر تأهل الى النهائي بعد ان تغلب على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
 
ويدين فيوتشر بالفوز الى حارسه محمود عبد الرحيم "جنش" اثر تصديه لاربعة ركلات ترجيح، ليتأهل فريقه الى المواجهة النهائية.
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