غوارديولا: أكملنا كتابة فصول قصتنا الجميلة في مانشستر سيتي

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قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يشعر بكتابة فصول قصة جميلة في كرة القدم صنعها مع النادي الإنجليزي وحقق معه كل شيء.

وتحدث بيب بهدوء عميق بعد تحقيق كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الإنجليزي: «نشعر أن مهمتنا انتهت هُنا، أنهينا فصلاً رائعاً من التاريخ حققنا فيه كل شيء، أود أن أقول شكراً للاعبين، للجهاز الإداري للطاقم الفني، الجميع ساعدنا بما تحقق من إنجازات».

وأضاف: «حتى اللاعبين السابقين، رياض محرز والألماني غوندوغان الجميع له فضل بما تحقق للسيتي».

وعند سؤاله عن طريقته في اختيار اللاعبين، قال: «معايير الاختيار تأتي من الإلهام من مشاعري من تقديري للاعب، بالطبع أرى كيف يتصرف اللاعب وأحتاج إلى فريق متكامل متناعم، أحاول أشرك الكُل».

وعن سهولة المواجهة أو صعوبتها، قال: «حالفنا الحظ بالطبع في بداية المباريات، هم يسيطرون على التمريرات القصيرة والطويلة، لعبنا بشراسة عالية، وكانت لدينا 15 دقيقة ظهر فيها فلومينيسي بطريقة مثالية ولم نجد وضعنا، بعد ذلك تحسن الأداء»، مضيفاً: «في الشوط الثاني تحدثنا في الاستراحة وظهرنا بصورة جيدة».

وعن فقدان الشغف بعد تحقيق كل شيء، قال: «سنحتفل ونفرح ثم نعود من جديد لكتابة تاريخ جديد مرة أخرى، وأتمنى أن يكون رائعاً لمن يقرأه من الجماهير، أنا سعيد حقاً في العمل داخل النادي».

وأضاف: «عندما وصلت إلى مانشستر سيتي كان المشوار صعباً، وجميل أن ننهيه بهذا اللقب في كأس العالم بالسعودية».

ومضى في الحديث عن مانشستر سيتي: «لا أعلم هل هذا الفريق إسطوري، عندما كنت في برشلونة سمعت هذا الكلام، لا أعلم بعد عشرين عاماً هل سيتذكرنا الناس بشكل رائع»، وأضاف: «ما أعتقد أننا دائما متواجدين في أعلى الترتيب، لم نتهاون في يوم من الأيام».

وعاد غوارديولا لتصحيح الحديث عن سخريته من طريقة لعب فلومينينسي أو تشبيه بجيل قديم، وقال: «غير صحيح، لقد قرأت هذا، كنت أقول أن فلومينينسي يلعبون بالطريقة البرازيلية، لم أقارنهم بجيل معين، الفكرة هي روح البرازيل في كرة القدم»، وأشاد بمستوى فلومينينسي وذكر: «الهدف الأول لو لم يحضر مبكراً لنا، متأكد أن الموازين ستختلف، الصدمة الأولى بعد الهدف الأول كثيراً ما تحسم المباريات».

واستمر في الحديث عن فلومينينسي، وقال: «عندما يكون هناك مدرب مثل فرناندو ويحفز لاعبيه بشكل مستمر دون النظر للتشكيلة، بالتأكيد أن ذلك سيؤثر».

وختم بيب بالحديث عن كأس العالم في السعودية، وقال: «هذه النسخة من كأس العالم رائعة، كل شيء رائع، والتنظيم مميز، الكثير من القمصان الزرقاء في الملعب شكراً على الكرم»، وأضاف: «العشب كان ينقصه بعض الجودة وكان بالإمكان أن يكون أفضل ولكن شكراً على كل شيء».