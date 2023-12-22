بسبب إصابة قديمة.. عملية جراحية لقائد تشيلسي

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قال ريس جيمس، قائد تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية، تسبب له بعض المتاعب.

وغاب جيمس (24 عاما) مدافع منتخب إنجلترا عن سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وتعرض لمشكلة مماثلة خلال هزيمة تشيلسي 2-صفر أمام إيفرتون في الشهر الجاري.

وذكر جيمس عبر إنستغرام الليلة الماضية: "عالم كرة القدم يعرف أنني مصاب. لكن الإجراءات التي خضعت لها لحل المشكلة بأفضل صورة ممكنة استمرت فترة أطول قليلا هذه المرة".

وأضاف: "خضعت لعملية جراحية اليوم للتغلب على متاعب تسببها إصابة قديمة في عضلات الفخذ الخلفية. بدأ التعافي بدنيا ونفسيا".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، وسيحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز الأحد المقبل.