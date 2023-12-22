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كومباني يعلّق على تعيين أول امرأة لإدارة مباراة بالبريميرليغ

22
DECEMBER
2023
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قال فينسنت كومباني مدرب بيرنلي يوم الخميس إن تعيين ريبيكا ويلش كأول حكمة تتولى إدارة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يمثل لحظة فارقة لكرة القدم.
 
وستُطلق ويلش (40 عاما) صفارة البداية عندما يواجه بيرنلي منافسه فولهام على ملعب كرافن كوتيدج يوم السبت.
 
وقال كومباني للصحفيين: "إنها لحظة فارقة. أعتقد أنها ستفخر كثيرا لأنها فعلت ذلك. الكثير من النساء بشكل عام وداخل الرياضة أيضا على وجه التحديد، سيرون في ذلك وسيلة للوصول لأعلى مستوى".
 
وكانت ويلش، التي تعمل حكمة في الدوري الممتاز للسيدات، هي الحكم الرابع لفولهام ضد مانشستر يونايتد الشهر الماضي لتصبح أول امرأة تتولى هذا الدور في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وأضاف كومباني "أنا دائما أؤيد أي نوع من التوسع بأي شكل لأنه يزيد من مجموعة المواهب وأعتقد أننا بحاجة إلى الوصول إلى جميع المواهب المتاحة، لذلك لدينا أفضل الحكام في أفضل دوري في العالم".
 
وأشار إلى أنه يرحب أيضا بتعيين سام أليسون لإدارة مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون يوم 26 ديسمبر.
 
وسيكون أليسون أول حكم أسود يتم اختياره لإدارة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يوريا ريني في 2008.
 
وحول ذلك قال كومباني: "نظرتك للأمور ليست بالضرورة ما يعنيه ذلك لبقية الأشخاص. كان هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعتقدون أن ذلك يمكن أن يحدث، والذين لا يعتقدون أيضا أنهم قادرون على تحقيقه. من خلال رؤية تلك الأمثلة سيقولون: يمكن أن أكون التالي، ربما أستطيع أن أفعل شيئا إيجابيا".
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