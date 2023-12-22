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محكمة العدل الأوروبية "تصدم" اليويفا والاتحاد البلجيكي

22
DECEMBER
2023
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قالت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، إن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد البلجيكي للعبة بشأن اللاعبين المحليين قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر متروك للمحكمة المحلية لتقرر التعامل مع الوضع.
 
وتحدى لاعب ونادي رويال أنتويرب البلجيكي قواعد اليويفا والاتحاد البلجيكي للعبة التي تتطلب الحد الأدنى من عدد "اللاعبين المحليين" في الفرق.
 
وجادل رويال أنتويرب البلجيكي بأن القواعد تعيق النادي من التعاقد مع لاعبين والدفع بهم بداعي أنهم لا يستوفون المتطلبات المحلية أو الوطنية مما ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي وحرية حركة العمال.
 
وقالت المحكمة إن قواعد "اللاعبين المحليين" قد تؤدي بالفعل إلى "تمييز غير مباشر" على أساس الجنس ضد لاعبي الدول الأخرى.
 
لكنها قالت إنه لا يزال ممكنا لليويفا والاتحادات المحلية إثبات أن "هذه القواعد تشجع رغم ذلك على التعاقدات الجديدة والتدريب وتتناسب مع هذا الهدف".
 
وقالت إن الأمر الآن متروك للمحكمة البلجيكية للتعامل مع القضية لاتخاذ القرار.
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