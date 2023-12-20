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"الفيفا" يدافع عن النظام الجديد لكأس العالم للأندية

20
DECEMBER
2023
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دافع "الفيفا" عن كأس العالم للأندية الذي تم توسيعه إزاء الانتقادات بأن لاعبين بالإشارة إلى طول أعمار نجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سيعانون من ذلك.
 
وأثيرت مخاوف بشأن الصحة البدنية والنفسية للاعبين بعد أن أضاف الفيفا البطولة التي تضم 32 فريقا للتقويم المزدحم بالفعل.
 
وقال أرسين فينغر، رئيس تنمية الكرة العالمية في الفيفا، الثلاثاء إن هناك "تحسينات كبيرة بالنسبة للرفاه" في مجالات مثل التغذية والوقاية من الإصابة والتكنولوجيا الطبية، كما أن اللاعبين يقدمون أداء على أعلى مستوى لفترة أطول.
 
وأضاف "نرى لاعبين يحصلون على جوائز عالمية مثل ميسي ورونالدو، وكريم بنزيمة وكلهم فوق سن 35. الأمر ليس غير اعتيادي أن ترى مسيرات دولية تستمر لأكثر من 20 عاما. حتى وقت ليس بطويل، لم يكن هذا ممكنا".
 
وتابع فينغر "التأثير الإيجابي لذلك على الأندية سيكون هائلا، لأنه سيزيد موارد الأندية حول العالم لتطويرها وللمنافسة. هناك طلب على المنافسات الكبيرة في كرة القدم، وكان هناك دعم جيد لهذه البطولة".
 
وستقام أول نسخة من كأس العالم للأندية بعد التعديل في الولايات المتحدة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
 
مونديال الأندية سيتحول لبطولتين
 
• أعلن "الفيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية الجارية حاليا في السعودية، هي الأخيرة بشكلها الحالي، حيث سيتم تطوير البطولة إلى بطولتين منفصلتين، إحداهما كبرى وأخرى صغرى.
 
• البطولة الكبرى ستشبه بطولة كأس العالم للمنتخبات، وستضم 32 ناديا من كل القارات، وفقا لإنجازاتهم القارية، وتصنيفهم القاري.
 
• ستنطلق البطولة صيف 2025، وستصبح بطولة صيفية تقام كل عامين أو كل 4 أعوام، حيث لم يكشف عن ذلك بعد.
 
• نظام البطولة سيكون مطابقا لنظام مونديال 2022 في قطر، حيث يشمل 8 مجموعات، بعدها تأتي الأدوار الإقصائية ثم النهائي.
 
• بالنسبة للبطولة الصغرى، أقرّ "الفيفا" انطلاق بطولة سنوية، تضم أندية العالم، تقام في ديسمبر من كل عام، تشبه بشكل عام بطولة كأس العالم للأندية الحالية.
 
• البطولة ستشمل "مسارين"، الأول لأبطال آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، والمسار الثاني لأبطال أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية.
 
• الفائزون في المسارين سيلتقيان في مباراة حاسمة، يواجه فيها الفائز بطل دوري أبطال أوروبا، على أرض محايدة.
 
• ستقتصر البطولة على بطل دوري أبطال أوروبا، الذي سيخوض مباراة نهائية مباشرة، مع بطل من قارة أخرى.
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