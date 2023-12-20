مانشستر سيتي يتأهل لنهائي مونديال الأندية بسهولة

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قدم مانشستر سيتي أداء رائعا ليتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تفوقه 3-صفر على أوراوا رد دياموندز على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الثلاثاء ليواجه فلومينينسي البرازيلي.

وشعر بطل أوروبا ببعض الإحباط بسبب تنظيم الفريق الياباني الرائع في الشوط الأول لكنه تقدم بهدف عكسي من ماريوس هويبراتن في الوقت بدل الضائع.

وجعل ماتيو كوفاتشيتش النتيجة 2-صفر في الدقيقة 52 وبعدها أضاف برناردو سيلفا الهدف الثالث بتسديدة أبدلت اتجاهها ليفرض سيطرته على اللقاء.

ويتطلع سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فاز ثلاث مرات فقط في آخر ثماني مباريات سابقة في كل المسابقات، ليكون رابع فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

ويخوض سيتي النهائي يوم الجمعة وهو المرشح للفوز أمام فلومينينسي بطل كأس ليبرتادوريس الذي تفوق 2-صفر على الأهلي المصري.