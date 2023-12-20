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خروج مُذل لنابولي من كأس إيطاليا بأقدام مغربية

20
DECEMBER
2023
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ودّع نابولي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارة مذلة أمام ضيفه فروزينوني 0-4 بينها هدفان للمغربيين وليد شديرة وعبدو الهروي الثلاثاء على ملعب "دييغو مارادونا" في ثمن النهائي.
 
وهذه المرة الثالثة تواليا التي يفشل فيها النادي الجنوبي في التأهل إلى ربع النهائي، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ذاته الـ16 أمام كريمونيتزي 4-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وقبلها من الدور عينه أمام فيورنتينا (5-2 بعد التمديد).
 
وفضل مدرب نابولي والتر ماتزاري الإبقاء على عناصره الأساسية على دكة البدلاء في الشوط الأول قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني.
 
وافتتح فروزينوني صاحب المركز الثالث عشر في الدوري التسجيل عبر الأرجنتيني إنزو بارانيتشيا (65)، وأضاف جوزيبي كازو الثاني (70)، قبل أن يضيف الدولي المغربي شديرة، المعار من نابولي، الهدف الثالث (90+1)، وختم مواطنه الهروي المهرجان بعد أربع دقائق (90+5).
 
ولم يبدأ المدرب والتر ماتزاري بالهدّاف النيجيري أوسيمين والجناح الجورجي كفاراتسيخيليا، فأدخلهما قبل التأخّر بالنتيجة لكنهما لم يساعدا في تجنّب الخسارة.
 
ولحق فروزينوني بفيورنتينا، وصيف بطل الموسم الماضي، ولاتسيو اللذين حجزا بطاقتيهما في الخامس والسادس من الشهر الحالي تواليا على حساب جنوى وبارما.
 
ويلتقي إنتر ميلان البطل مع بولونيا الأربعاء، على أن يختتم الدور ثمن النهائي مطلع العام المقبل عندما يلتقي ميلان مع كالياري في الثاني من يناير، وأتالانتا برغامو مع ساسوولو، وروما مع كريمونيزي من الدرجة الثانية في الثالث من الشهر عينه، ويوفنتوس مع ساليرنيتانا في الرابع منه.
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