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منتخب لبنان أطلق معسكره شمالا ويلتقي الأردن في ختامه

19
DECEMBER
2023
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انخرط منتخب لبنان لكرة القدم اليوم في معسكره الداخلي المقرر اقامته حتى 28 كانون الاول، وهو الأول له تحت اشراف المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش. 
 
والتقى "رادو" وجهازه الفني المكتمل اللاعبين صباح اليوم في فندق "رمادا" الروشة حيث اجتمع بهم، مشيرا في كلامه بأن هذه المحطة هي نقطة البداية "وقد عدت الى لبنان لأنني أعرف الإمكانات الموجودة لدى لاعبيه، وانا على ثقة بأنه يمكننا تكرار النتائج المحققة سابقا والتي أفتخر بها". وأضاف: "سيكون لدينا الكثير للعمل عليه في الأسابيع المقبلة، لذا آمل ان تكون الإيجابية حاضرة ضمن المجموعة من اجل مصلحة المنتخب". 
 
بدوره، توجه مدير المنتخب الزميل رشيد نصار بكلمة الى اللاعبين مشددا على أهمية وضع كل ما مرّ به منتخبنا في الفترة القريبة الماضية جانبا، "لكن من دون نسيانه والتعلم منه". كما شدد على ضرورة التحلي بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية "فأنتم تمثّلون وطنكم وكل الشعب اللبناني والمنتشرين في الخارج، وهؤلاء ينظرون اليكم ويتطلعون لمشاركتكم الإنجازات، لكن هذه المسألة لن تحصل إلا اذا كانت الجديّة وروح المسؤولية حاضرة عند كل فرد منكم". وتابع: "ستكون هناك اجتماعات دورية مع المدرب وأخرى فردية للحرص على الاستماع اليكم، وتذليل أي عقبة من اجل الذهاب نحو الأفضل". 

والتحق 25 لاعبا بالمنتخب الذي انتقل الى الشمال حيث أقيمت أول حصة تدريب على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، بقيادة رادولوفيتش، وحضرت فيها أسماء ناشطة في الخارج بعدما غابت عن تشكيلة "رجال الأرز" في الفترة الماضية، أمثال لاعب الوسط محمد علي الدهيني (تريليبورغ السويدي)، الى المهاجمين غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي) ودانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، بينما انتظم في التدريبات المهاجم الشاب ليوناردو شاهين (فالكنبرغس السويدي) للمرة الأولى. 
 
وستكون الحصة التدريبية التي ستقام عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة في 22 منه على الملعب البلدي في طرابلس، مفتوحة امام وسائل الاعلام للتصوير واجراء المقابلات مع المدربين واللاعبين بالتنسيق مع إدارة المنتخب والمسؤول الإعلامي، قبل ان تعود التدريبات لتقام خلف أبواب مغلقة إيذانا بالاستعداد للقاء منتخب الأردن في مباراة دولية ودية على نفس الملعب في اليوم الختامي للمعسكر، الذي يليه سفر البعثة الى الى العاصمة القطرية الدوحة في الأول من كانون الثاني المقبل، لبدء الاستعدادات لمواجهة المنتخب السعودي في مباراة وديّة ايضا بعدها بثلاثة أيام، وذلك ضمن معسكر منتخبنا استعدادا لانطلاق نهائيات كأس آسيا، حيث سيلعب المباراة الافتتاحية امام منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في 12 كانون الثاني.

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