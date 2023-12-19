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اتحاد ألعاب القوى نظّم ندوة بعنوان "المنشطات- القانون الدولي والمعايير"

19
DECEMBER
2023
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ضمن خطة تطوير العاب القوى في لبنان، نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ندوة توعوية بعنوان "المنشطات - القانون الدولي والمعايير" بحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد وممثلّي عن الأندية من إداريين مدربين، ولاعبين بالإضافة إلى طلاب جامعيين،  في مقرّ الجمعية الخيرية اليونانية في بيروت. 
 
افتتح الندوة أمين عام الإتحاد وسيم الحولي بكلمة ترحيبية واعتبر أنّ هذه الندوات ضرورية للمحافطة على العاب قوى نظيفة خالية من المنشطات وهذا ما يتماشى مع إستراتيجية العاب القوى العالمية World Athletics   ووحدة النزاهة في العاب القوى Athletics Integrity Unit ، ثم كلمة رئيس اللجنة الطبيّة في الإتحاد عضو الاتحاد ايمن الشامي حيث تحدث عن خطة اللجنة في مكافحة المنشطات والعمل ضمن المعايير الدولية لتوعية الرياضيين من مخاطرها.
 
ومن بعدها حاضر في الندوة الدكتور جهاد حداد الذي تحدث عن القوانين والتعديلات الجديدة الصادرة مؤخراً لمكافحة المنشّطات والحدّ من إنتشارها بين اللاعبين، وتوعيتهم من أجل الوصول الى مجتمعٍ رياضيّ سليم خالٍ من هذه الآفة السيّئة والخطيرة.
 
وفي الختام، تسلّم الدكتور حداد درعاً تقديرياً .كما تسلّم القيّمون على الجمعية الخيرية اليونانية درعاً مماثلاً عربون محبة وتقدير.
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