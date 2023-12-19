رماية: أندريه أبي خليل بطل المرحلة السادسة من بطولة لبنان للتراب الفئة "أ"

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة السادسة لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) للفئة "أ" والتي اجريت على حقل نادي الصخور الرياضي.شارك في المسابقة 12 رامياً من الفئة "أ". وجرت المسابقة بحضور ومشاركة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الدكتور بيار جلخ ورئيس نادي الصخور الرياضي سليم مسعود وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-جوزيف ابو شعر : 110/125

-ناصيف سليمان : 107/125

-أندريه أبي خليل : 103/125

-بيار جلخ : 102/125

-ايلي أبو جودة : 101/125

-فياض كامل : 101/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الاول الرامي أندريه أبي خليل وحصل على 37 طبق من أصل 50

-المركز الثاني الرامي بيار جلخ الذي سجّل 36 إصابة من أصل 50 طبق

-المركز الثالث الرامي ناصيف سليمان اذ أصاب 26 طبق من أصل 40

-المركز الرابع الرامي ايلي أبو جودة اذ أصاب 22 من أصل 35 طبق

-المركز الخامس الرامي فياض كامل اذ أصاب 20 من أصل 30 طبق

-المركز السادس الرامي جوزف بو شعّار اذ أصاب 16 من أصل 25 طبق

اشرف على التحكيم أمين السر العام بالوكالة ومفوّض اللجان الفنية والتحكيم ساسين روحانا وناجي هاشم .