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تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا المقبلة

19
DECEMBER
2023
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في بطولة كأس أمم اسيا 2023 بقطر التي تقام بين 12 يناير والعاشر من فبراير المقبل.
 
وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح بذلك أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية،إذ خضع النظام لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر.
 
ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.
 
وسوف يسهل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.
 
ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم.
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