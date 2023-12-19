مورينيو: حاربت من أجل صلاح.. لكنه مجرد "طفل"

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كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، سبب بيع عقد النجم المصري محمد صلاح عندما كان في صفوف تشيلسي الإنجليزي، مدعيا أن اللاعب الحالي لليفربول كان مجرد طفل لا يملك الصبر للحصول على فرصة.

وكان المدرب الحالي لروما الإيطالي، يتولى مسؤولية القيادة الفنية للنادي اللندني، عندما قرر تشيلسي بيع صلاح إلى روما.

ومنذ مغادرة الدولي المصري للندن، تطور بشكل ملحوظ وبات من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، مما دفع العديد من المتابعين لانتقاد تشيلسي ومورينيو بالسماح له بالرحيل.

وحقق صلاح لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول إلى جانب الدوري الإنجليزي، وسجل هدفه رقم 200 مع فريقه الأسبوع الماضي.

وكشف مورينيو، يوم الاثنين، في مقابلة "بودكاست" مع لاعبه السابق النيجيري جون أوبي ميكيل، أن صلاح افتقر إلى الصبر في ستامفورد بريدج "معقل تشيلسي"، وأراد المغادرة للحصول على المزيد من الفرص، موضحا: لقد غادر لأنه لا يريد الانتظار، وأثبت التاريخ أن اختياره كان قرارا جيدا بعدما وصل إلى مستوى عال، لكن في بعض الأحيان يتخذ "الأطفال" قرارات كهذه لأنهم لا يستطيعون الانتظار.

وانضم صلاح إلى تشيلسي من بازل السويسري في 2014، وشارك في 19 مباراة فقط مع النادي الأزرق، قبل أن يبدأ فصلا جديدا في الدوري الإيطالي، إذ تمت إعارته إلى فيورنتينا في منتصف موسم 2014-2015، وهو الموسم الذي فاز فيه تشيلسي باللقب، وقضى الموسم التالي معارا إلى روما، الذي قام بتفعيل خيار شراء عقد المصري مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وكشف مورينيو أنه خاض حربا من أجل جلب صلاح إلى تشيلسي، قائلا: عندما يقول الناس إنني تركت صلاح، أقول العكس تماما، لقد كان ذاهبا من بازل إلى ليفربول، خضت حربا من أجل إجباره على القدوم إلى تشيلسي، ولكي تكون لاعبا في تشيلسي، يتعين عليك أن تقدم أداءً جيدا أو الانتظار، لم يكن يريد الانتظار، بل أراد الذهاب على سبيل الإعارة، وبعد ذلك قرر تشيلسي في مرحلة معينة بيعه، ولم يكن هذا هو قراري.