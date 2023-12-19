قرعة دوري الأبطال.. تحدي أمام برشلونة وهدية إلى مانشستر سيتي

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أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الاثنين، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة نارية أمام نابولي الإيطالي، كما وضعت حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام الحصان الأسود للبطولة، كوبنهاغن الدنماركي.

مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا:

بورتو البرتغالي – أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي – برشلونة الإسباني

ريال سوسيداد الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي

إنتر ميلانو الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني

آيندهوفن الهولندي – بوروسيا دورتموند الألماني

لاتسيو الإيطالي – بايرن ميونيخ الألماني

كوبنهاغن – مانشستر سيتي الإنجليزي

ريد بول لايبزغ الألماني – ريال مدريد الإسباني

ما هو موعد مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا؟

مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ما بين 13 فبراير و13 مارس من عام 2024