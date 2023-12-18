بعد "السقوط المرعب".. كشف الحالة الصحية لقائد لوتون تاون

A + A -

أصدر نادي لوتون تاون، يوم الأحد، بيانا أكد فيه استقرار حالة قائد الفريق، توم لوكيير، بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل ملعب فيتاليتي خلال مواجهة بورنموث يوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض لوكيير (29 سنة) لوعكة صحية في المباراة وسقوط في منتصف الملعب دون تدخل من أي لاعب من الفريق المنافس، ليثير الذعر بين كل من في الملعب، و تم على إثرها إيقاف المباراة.

وأشارت تقارير إلى أن حالة اللاعب في استقرار تام، وسيتم إجراء بعض الفحوص خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته بصورة كاملة.

وسقط لوكيير من قبل في نهائي التصفيات التأهيلية في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في لقاء فريقه أمام كوفنتري سيتي في مايو الماضي.

وأمضى اللاعب حينها خمسة أيام في المستشفى وخضع لعملية جراحية لعلاج الرجفان الأذيني وهو اختلال في عمل القلب.

وعاد لوكيير للتدريب مع لوتون قبل انطلاق الموسم بعد السماح له بالمشاركة.