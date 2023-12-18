living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد "السقوط المرعب".. كشف الحالة الصحية لقائد لوتون تاون

18
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أصدر نادي لوتون تاون، يوم الأحد، بيانا أكد فيه استقرار حالة قائد الفريق، توم لوكيير، بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل ملعب فيتاليتي خلال مواجهة بورنموث يوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وتعرض لوكيير (29 سنة) لوعكة صحية في المباراة وسقوط في منتصف الملعب دون تدخل من أي لاعب من الفريق المنافس، ليثير الذعر بين كل من في الملعب، و تم على إثرها إيقاف المباراة.
 
وأشارت تقارير إلى أن حالة اللاعب في استقرار تام، وسيتم إجراء بعض الفحوص خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته بصورة كاملة.
 
وسقط لوكيير من قبل في نهائي التصفيات التأهيلية في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في لقاء فريقه أمام كوفنتري سيتي في مايو الماضي.
 
وأمضى اللاعب حينها خمسة أيام في المستشفى وخضع لعملية جراحية لعلاج الرجفان الأذيني وهو اختلال في عمل القلب.
 
وعاد لوكيير للتدريب مع لوتون قبل انطلاق الموسم بعد السماح له بالمشاركة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   