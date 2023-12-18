مودريتش يقود ريال مدريد للفوز 4-1 على فياريال

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أظهر لوكا مودريتش قيمته الدائمة لريال مدريد بعدما سجل هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة رائعة في الفوز 4-1 على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأرسل لاعب خط الوسط الكرواتي البالغ عمره 38 عاما تمريرة عرضية رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 25 إلى جود بلينجهام الذي حولها بضربة رأس رائعة بعيدا عن متناول الحارس فيليب يورجنسن.

وعزز رودريجو تقدم ريال مدريد بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية من مودريتش في الدقيقة 37 لكن خوسيه موراليس قلص الفارق للفريق الزائر في الدقيقة 54 بلمسة متقنة بعد هجمة مرتدة.

وسجل إبراهيم دياز الهدف الثالث لصاحب الأرض في الدقيقة 64 من مجهود فردي رائع، ثم جاء الدور على مودريتش ليسجل بعدها بأربع دقائق مسددا كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة متقدما بنقطة واحدة على جيرونا الذي يستضيف منافسه ألافيس المتواضع الاثنين.